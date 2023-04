En Ukraine: Cette photo d'une femme enceinte en pleine guerre remporte le World Press Photo

AP/Evgeniy Maloletka

Tâtant le bas de son ventre arrondi pendant qu'elle était évacuée, blessée, de la maternité dévastée de Marioupol, Iryna Kalinina, le visage pâle, lutte. L'image, mettant en lumière «le meurtre des futures générations d'Ukrainiens», a remporté jeudi le premier prix du World Press Photo. «Miron», qui tirait son nom du mot «paix», est mort-né après la frappe aérienne russe presque deux semaines après le début de l'invasion de l'Ukraine. Une demi-heure plus tard, sa mère, âgée de 32 ans à peine, mourait à son tour.

Sa photo prise par Evgeniy Maloletka d'Associated Press (AP) «capture l'absurdité et l'horreur de la guerre» et «met en lumière le meurtre des futures générations d'Ukrainiens», a déclaré le jury du plus prestigieux concours de photojournalisme. Cet Ukrainien, qui a raconté être arrivé une heure avant l'invasion de Marioupol, a été l'un des rares photographes à y documenter les événements à cette époque.

«Des citoyens ordinaires»

«Pendant 20 jours, nous avons vécu avec des ambulanciers dans le sous-sol de l'hôpital et dans des abris avec des citoyens ordinaires, essayant de montrer la peur avec laquelle les Ukrainiens vivaient», a-t-il dit. L'image récompensée, qui montre Iryna Kalinina enceinte, une jambe ensanglantée, allongée sur un brancard et une couverture rouge à pois «apparaît comme un fait historique profondément douloureux», a estimé le jury.

Cinq hommes semblent se hâter de l'éloigner d'un paysage de dévastation. L'un d'eux tient le bras de la femme, tandis qu'une fumée noire s'échappe encore du terrain boisé bordant le bâtiment en ruines. Symbole de la résistance ukrainienne, la cité portuaire de Marioupol a été assiégée et bombardée pendant de longues semaines par les forces russes au début de l'invasion de l'Ukraine. La frappe ayant visé le 9 mars 2022 une maternité et un hôpital pédiatrique de cette ville du sud-est de l'Ukraine avait immédiatement suscité une vive émotion et des condamnations à travers le monde.

«Les réalités intolérables de cette guerre»

Dans un premier temps, la Russie a nié être responsable de l'attaque contre l'hôpital, qui a fait trois morts et quelque 17 blessés. Marioupol était finalement tombée en mai 2022 après une résistance acharnée. Selon Kiev, elle a été à 90% détruite et au moins 20.000 personnes y ont péri. L'Union européenne avait qualifié son siège de «crime de guerre majeur».

En donnant une tribune à l'image, le jury «espère que le monde s'arrêtera et reconnaîtra les réalités intolérables de cette guerre et réfléchira à l'avenir de l'Ukraine». Le travail du lauréat et d'autres photographes primés sera exposé à partir du 22 avril à Amsterdam, où siège la fondation, avant d'être montré dans le monde entier