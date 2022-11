Moins de stress: Cette routine matinale en vogue pourrait changer votre vie

La routine «low dopamine morning» est sur toutes les lèvres, et pas seulement sur TikTok. Cette tendance a pour objectif de démarrer la journée sans stress et en douceur – pour être plus productif par la suite. Pexels / Cottonbro

Faites-vous plutôt partie de ces gens qui sont toujours à la bourre, le matin, qui oublient de prendre leur petit-déjeuner et qui démarrent la journée sur les chapeaux de roues ou de ceux qui prennent le temps de faire les choses en pleine conscience? Que vous soyez chaotique ou organisé(e), la façon de passer la matinée reflète assez bien votre personnalité.

Une routine donnée à tout le monde

«Low dopamine morning routine»: c’est le nom de la nouvelle routine matinale qui vient de faire son apparition sur TikTok. Elle n’est pas uniquement destinée aux plus lève-tôt ou à la «That Girl», dont les journées semblent faire plus de 24 heures, mais à tout un chacun.

De nombreux internautes ne jurent que par ces «matins au ralenti» qui amorcent une meilleure journée. Comme son nom laisse entendre, la routine consiste à maintenir la sécrétion de dopamine, l’hormone du bonheur, à un niveau aussi bas que possible, le matin. Au lieu de se laisser tout de suite submerger par mille et une choses dès l’aube, il convient de démarrer la journée en douceur et de manière détendue, afin de réduire le stress et d’augmenter la productivité dans les heures qui suivent. Des influenceuses révèlent comment cela fonctionne.

Pas de téléphone portable au réveil

La TikTokeuse, Shelby Lane (24 ans), affirme qu’on lui a récemment diagnostiqué un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et que son nouveau style de vie a radicalement changé sa vie. La jeune femme aborde ensuite cette tendance plus en détail. L’un des points les plus importants de la routine est de ne pas se ruer sur les réseaux sociaux dès le réveil. Shelby Lane dit toujours attendre environ une heure avant de s’emparer de son téléphone portable.

«Notre cerveau sécrète en permanence de la dopamine. Nous sommes constamment à la recherche de la prochaine reconnaissance ou excitation», dit-elle.

Retarder le premier shoot de dopamine de la journée

Si c’est l’utilisation du téléphone portable qui déclenche le premier shoot de dopamine de la journée, le corps réclamera toujours plus de ce «plaisir instantané» et n’aura quasiment plus la force de se concentrer sur autre chose. Cela vaut également pour les personnes qui ne souffrent pas de TDAH.

Le but est donc de retarder le plus possible cette première libération de dopamine. Les trois conseils ci dessous permettent également de faire monter lentement en puissance le corps et l’esprit pour les préparer à démarrer la journée et à ne pas épuiser tout de suite le capital de créativité et de motivation:

Attendre 90 minutes avant de prendre un café

Boire un expresso ou un latte dès le réveil entraîne un risque de stress et d’épuisement précoce. Prendre un petit-déjeuner riche en protéines

Porridge à la purée de noix, œuf brouillé ou avocat et saumon: remplacer les viennoiseries ultrasucrées par une alimentation équilibrée riche en protéines permet de mieux affronter la journée. Démarrer la journée par une activité sans stress

En vidant le lave-vaisselle ou en accrochant du linge, on démarre la journée en ayant déjà accompli une tâche. Le cerveau ne tardera pas à en réclamer davantage, ce qui motive à s’attaquer à une nouvelle tâche.

La TikTokeuse Meredith (@naptown_thrifts) revient une nouvelle fois sur les quatre points:

«J’ai l’impression de renaître»

«Depuis que j’ai entrepris cette routine, je dors beaucoup mieux et je passe plus de temps à lire», écrit une followeuse sur TikTok. «J’ai fait ça tous les samedis matins et c’était incroyable», écrit une autre. Une troisième personne déclare: «C’est marrant, ces astuces sur TikTok m’ont aidée à ne plus ouvrir l’application aussi souvent. Je crois que je vais bientôt complètement la supprimer. Je me sens libre et j’ai l’impression de renaître».

Plus on va sur les réseaux sociaux, plus les stimuli devront être intenses pour déclencher ce sentiment de plaisir. Il en va de même pour le café: plus on le boit tôt, plus la baisse d’énergie sera rapide. Pexels / Kerde Severin

Lever le pied, ne serait-ce que pour une ou deux heure(s) après le réveil, peut donc faire une énorme différence. Pas vrai?