Cette semaine, les lycéens se mettent à l'équitable

LUXEMBOURG - Cette semaine, à la cantine, les lycéens mangent exotique et équitable. C'est la semaine du commerce équitable dans tous les restaurants scolaires du Grand-Duché. Au menu, un plat d'un pays différent chaque jour à l'occasion de cette semaine du monde et du commerce équitable.

Une occasion unique pour les élèves de découvrir de nouvelles saveurs et de se rendre compte que le commerce équitable ne se limite pas au chocolat noir et au café.

Il demeure toutefois une inconnue. Les lycéens préféreront-ils les plats venus d'ailleurs et concoctés avec des produits sains ou le traditionnel snack du coin? Tout n'est qu'affaire de goût... et de citoyenneté.