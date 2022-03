«Cette situation ne me convient pas»

«Pendant que j'étais en sélection, le FC Metz a joué un match de Coupe de la Ligue remporté face à Reims (2-1). Depuis, le coach ne me prend plus dans l'équipe», constate Jeff Strasser, brillant avec le Luxembourg face à la Suisse il y a 15 jours (un but et une passe décisive).