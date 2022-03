Cette soirée sera bizarre

HOLLERICH - Le bar The Point sera le point de rencontre pour les fans de la musique électro, vendredi. Plusieurs DJ mixeront à la soirée «The Freak Show»: Freaks & Geeks de Bruxelles, les Luxembourgeois de Christal & Crack et Flashy rock, Moulinex bros, The main ingredient et DJ Doublekick.