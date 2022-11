Cette star de retour va peut-être détrôner Mariah Carey

C’est l’histoire de la renaissance d’une pimbêche. Dans «Noël tombe à pic» («Falling For Christmas»), diffusé sur Netflix depuis le 10 novembre , Lindsay Lohan incarne la riche héritière d’un hôtel de luxe qui, à la faveur d’une amnésie, se métamorphose en jeune femme polie et serviable, deux qualités qui lui assureront l’amour d’un garçon aussi brave qu’aimable. Ce film, c’est surtout le retour fracassant, à 36 ans, d’une actrice phare des années 2000 dont la carrière s’était pris les pieds dans le tapis, en cumulant frasques, alcool, drogues et prison. Une époque révolue qui fait place à une nouvelle ère: tel le phénix, l’Américaine brille désormais au sommet d’un sapin de Noël.