Romance avec William: Cette star planétaire aurait pu devenir la future reine d'Angleterre

Invitée dans le talk-show de Franck Skinner, l'interprète de «Baby One More Time» confiait en 2002 avoir échangé des emails à plusieurs reprises avec le prince. À l'époque, les deux étaient âgés d'environ 18 ans. Au top de sa carrière, Britney s'était même organisée pour le rencontrer alors qu'elle était en tournée au Royaume-Uni. «Nous avons échangé des e-mails pendant un petit moment et il était censé venir me voir quelque part, mais ça n'a pas marché», avait déclaré la star. Elle n'avait pourtant pas lâché l'affaire et l'avait également invité au restaurant, invitation qu'aurait refusée le futur roi d'Angleterre, sans avoir donné de raison.

Aucune rencontre

Le prince William aurait privilégié une partie de chasse à sa rencontre avec l'Américaine, avait rapporté The Sun, à l'époque. Même si ces rumeurs de romance ont été démenties par Buckingham, Christopher Andersen, auteur du roman «Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan» confirme les dires de Britney. «Ils ont essayé de se réunir quand ils étaient jeunes (...) Il y a peut-être eu des conversations téléphoniques, mais je ne me souviens pas qu'ils aient réussi à se réunir pendant cette période».