Incroyable métamorphose: Cette star planétaire est méconnaissable

C'est une femme de défi: Kim Kardashian s'est complètement transformée pour le magazine Interview consacré au rêve américain. Pour la couverture de septembre, elle pose ainsi devant la bannière étoilée vêtue d'une veste en jean et d'un jockstrap, sous-vêtement américain généralement porté par les hommes, qui souligne son célébrissime derrière.

La cadette du clan Kardashian, encore plus blonde, s'est également décoloré les sourcils et apparaît méconnaissable. Un look qui tranche avec celui affiché sur la nouvelle campagne hiver de Balenciaga dont elle est l'égérie.