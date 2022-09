Santorin/Grèce : Cette statue rare et quasi intacte est vieille de 2 700 ans!

Une statue rare et presque intacte vieille de 2 700 ans sera exposée sur l'île grecque de Santorin au cours du week-end, a déclaré le ministère de la Culture vendredi. La koré de Théra, statue d'une femme aux cheveux longs datant du VIIe siècle avant J.-C., qui serait un monument funéraire situé dans le cimetière de la ville antique de Théra, avait été découverte en novembre 2000, selon un communiqué du ministère.

Mesurant près de 2,5 mètres de haut et faite de marbre provenant de l'île voisine de Naxos, la statue est quasi intacte et il ne lui manque que le bout du nez et un coude. «C'est l'une des rares grandes statues helléniques en pierre qui subsistent», a déclaré le ministère. Des statues similaires trouvées dans le cimetière par le passé étaient en bien moins bon état.