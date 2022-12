Tortue : «C'est extraordinaire»: cet animal a fêté ses 190 ans!

Jonathan vit désormais dans le parc et la résidence du gouverneur de Sainte-Hélène, aux côtés de David, Emma et Fred, des tortues bien plus jeunes.

«Quand on y pense, s’il a éclos en 1832 – l’époque victorienne –, mon Dieu, les changements qu’il y a eu dans le monde depuis», songe Joe Hollins, le vétérinaire retraité de l’île qui s’occupe de la tortue. «Les guerres mondiales, la montée et la chute de l’Empire britannique, les gouverneurs, les rois et les reines qui se sont succédé, c’est assez extraordinaire!», énumère-t-il.

Avec au moins 190 ans, Jonathan est la plus vieille tortue jamais recensée et l’animal terrestre vivant le plus âgé. Il est rentré en début d’année dans le «Livre Guinness des records». L’animal vit depuis 1882 à Sainte-Hélène et son âge n’est qu’une estimation. Une photo prise à son arrivée sur l’île montre qu’il avait déjà au moins 50 ans à l’époque, mais il est sûrement plus âgé.