Selon une étude: Ceux qui font leur lit auraient plus de chances de devenir riches

Mieux vaut aérer que faire son lit, selon les immunologues

Sur le plan scientifique aussi, la question de faire son lit le matin a été étudiée. Et les experts sont formels: mieux vaut l’éviter, selon une étude réalisée en 2006 par des chercheurs du centre d’immunologie de l’Université de Kingston (GB) repérée par Slate. Car remettre en place son duvet et ses oreillers dès le réveil crée un lieu parfait pour les acariens. Ces bestioles raffolent en effet de la transpiration et de la chaleur que nous produisons pendant notre sommeil. Si en plus la pièce est mal aérée, un lit fait devient un nid idéal pour les 1,5 million d’acariens qui s’y cachent. Corollaire: des risques d’asthme et d’allergie pour les personnes sensibles. À bon entendeur…