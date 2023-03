Violences en France: «Ceux qui sèment le vent récoltent la tempête»: l'Iran critique la France

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, Nasser Kanani, a vivement critiqué la France, après les violences qui émaillent le pays depuis plusieurs jours. Plus de 450 personnes ont été interpellées et «441 policiers et gendarmes» blessés jeudi, a annoncé le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au cours de cette journée marquée par les violences les plus graves depuis le début du mouvement en janvier.