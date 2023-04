Concert à Esch: Chaild devait se montrer «honnête et vulnérable»

«L'essentiel»: Vous avez sorti six singles en un an. Avec cet EP, disponible ce vendredi, vous passez à la vitesse supérieure…

Chaild: Oui, enfin! J’ai pris mon temps pour explorer mon son, j’ai eu besoin de me sentir prêt. Ce disque me représente, et en même temps c’est un beau chapitre qui se referme avec «Urgent Care».

Combien de morceaux contient-il?

Il y a six titres en tout, dont les singles «Close To You» et «Hardcore», et chaque chanson a un lien avec les autres. J’avais envie de créer des œuvres entières.

Qu’est-ce qui a inspiré «Urgent Care»?

Il est question de guérison et de la façon dont j’ai réussi à guérir, à travers la créativité. Pour gérer mon problème avec l’anxiété, je devais me montrer honnête et vulnérable. Il a été conçu pendant une période où je n’allais pas très bien, un an après le Covid. L’émotion est au cœur du projet.

Avec qui avez-vous travaillé?

Les six morceaux ont tous été produits par Turnup Tun, aux studios Unison, à Differdange, sauf un, réalisé par un producteur parisien. La collaboration avec Tun s’est très bien passée, il était vraiment à l’écoute de mes attentes.

Comment allez-vous adapter les titres sur scène?

J’ai pris le temps de créer un vrai show, c’est pourquoi ce concert sera si spécial pour moi. J’ai travaillé avec le guitariste Sérgio Manique Jr et Edsun. Tout comme mon label Beast Records, ils m’ont aidé à me professionnaliser. J’ai aussi invité Angel Cara et Irem, afin de leur offrir une plateforme de visibilité.

Une tournée est-elle prévue ensuite?

Oui, je vais faire mes premiers concerts à l’étranger avant, pendant et après l’été en Allemagne, en Belgique ou encore en Estonie.

Comment gère-t-on aujourd’hui l’influence des réseaux sociaux sur la musique?

Je crois que ça ne se décide pas. Le marché de la musique est en pleine transformation, l’important est de savoir s’adapter, que ce soit au niveau de la durée des morceaux ou des visuels. Mais il ne faut surtout perdre sa culture musicale.