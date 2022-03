Chaîne humaine à Gaza contre le bouclage israélien

Des milliers de Palestiniens, notamment des écoliers, ont formé lundi une chaîne humaine à Gaza pour protester contre le blocus imposé par Israël.

L'armée et la police israéliennes se tenaient prêtes pour faire face à tout débordement à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, laissant entendre qu'ils n'hésiteraient pas à tirer des balles réelles sur les manifestants en dernier recours.

«Il s'agit d'une activité pacifiste et civilisée qui permet aux gens d'exprimer leur rejet du siège et de la punition collective», a déclaré Khoudari à la presse. «Nous poussons un cri d'alarme pour que le monde réagisse», a-t-il ajouté. «C'est un message adressé à la communauté internationale et à l'occupation israélienne et j'espère qu'ils le saisiront en levant le siège», a renchéri Fawzi Barhoum, porte-parole du Hamas.