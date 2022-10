Royaume-Uni : Chaîne humaine à Westminster pour Julian Assange

Un millier de personnes ont formé une chaîne humaine autour du Parlement britannique à Londres samedi, pour demander la libération du fondateur de WikiLeaks Julian Assange. «Free Assange, no US extradition» («Libérez Assange, pas d’extradition aux États-Unis»), «Journalism is not a crime» («Le journalisme n’est pas un crime»), pouvait-on lire sur des panneaux brandis par des manifestants. La chaîne humaine s’étendait, sous un grand ciel bleu, sur le pont de Westminster, le long de la façade du Parlement et dans les jardins de la tour Victoria.