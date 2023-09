Chaîne YouTube: Les cours de luxembourgeois de Leslie cartonnent

«C'est complètement inattendu, confie Leslie Schmit. Au départ, le projet devait être tout petit, pour mon petit cours». La Luxembourgeoise, qui a lancé en 2020 une chaine YouTube de cours de luxembourgeois (Lëtzebuergesch mam Leslie), compte désormais… plus de 12 000 abonnés.

«Les personnes qui regardent mes vidéos et qui me posent des questions sont des personnes qui travaillent dans le monde éducatif ou dans le secteur des soins (infirmières…), analyse la jeune femme de 32 ans. Elles sont âgées entre 25 et 45 ans».