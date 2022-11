Fait divers au Luxembourg : Il agresse une vieille dame et lui dérobe deux chaînes en or

Un nouveau vol avec violence a été commis mardi soir, vers 17h, selon les informations transmises ce mercredi matin, par la police grand-ducale. Une passante qui rentrait chez elle, rue de Remich, à Sandweiler, a été suivie par un jeune homme. Après être entrée dans l'immeuble et avoir vu un individu devant la porte d'entrée fermée, la personne âgée l'a ouverte pour voir ce qui se passait.

L'homme en a profité pour pénétrer à l'intérieur en poussant violemment la porte. Il a ensuite agressé la vieille dame et lui a arraché deux chaînes en or qu'elle portait au cou. L'agresseur a ensuite pris la fuite en direction du rond-point menant à l'autoroute. La victime n'a pas été blessée physiquement, mais se trouvait en état de choc, selon la police. Une plainte a été reçue et une enquête a été ouverte.