Alerte rouge en Italie, 35°C à Berlin et 54°C dans la Vallée de la Mort 

Dans le centre et le sud de la Californie, le thermomètre a oscillé entre 41°C et 45°C, selon le NWS. Et dans la célèbre Vallée de la Mort, il a grimpé jusqu’à 51°C, tandis que 54°C sont attendus dimanche. En Europe, où le réchauffement évolue à un rythme deux fois plus rapide que la moyenne mondiale selon les experts, plusieurs pays souffrent en ce début d’été.