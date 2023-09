Chaleur et avis de pollution, alerte MeteoLux

Ivre, il attaque des policiers et des secouristes à la Schueberfouer

Plusieurs personnes en état d'ivresse avancée ont été interpellées pour trouble à l'ordre public, dans la nuit de vendredi à samedi. «Peu avant minuit, un homme manifestement ivre a attaqué des policiers et des secouristes à la Schueberfouer, notent les forces de l'ordre. Il lui a été demandé de s’abstenir de le faire et de quitter les lieux. N'ayant pas accédé aux demandes des policiers, il a été emmené au commissariat».

En outre, une femme a été signalée dans un bar de la rue Prince Henri à Ettelbruck, car elle harcelait le personnel et les convives. «Sur place, une patrouille de police a retrouvé la femme qui était visiblement ivre et qui s'est comportée de manière très agressive lors du contrôle, relatent les autorités. Elle a ensuite été immobilisée et emmenée au poste de police».