Chaleur: le sud du pays en vigilance jaune

La chaleur est de retour. MeteoLux a placé le sud du pays en vigilance jaune en raison des températures élevées (14h-19h). Ce dimanche, le temps sera sec avec un ciel nuageux. Les températures avoisineront les 27 à 29 degrés l'après-midi, entre 29 et 31°C pour le Sud. Lundi, le temps restera sec mais la vigilance jaune ne sera plus d'actualité. La météo ne sera pas plus clémente en début de semaine, avec 28 à 30°C pour mardi et 29 à 31°C pour mercredi. La fin de semaine s'annonce, elle, un peu plus fraîche, avec 24 à 26°C jeudi et 19 à 21°C vendredi.