Les entreprises luxembourgeoises «à bout de souffle»

Le climat des affaires au Luxembourg «continue de se dégrader». C'est l'alerte lancée ce jeudi par la Chambre de Commerce, qui a réalisé une enquête du 18 septembre au 6 octobre, avec la participation de 647 entreprises de six salariés et plus.

«Pour la première fois depuis la crise sanitaire, le score du ''Baromètre de l’Économie'' repasse sous la barre symbolique des 50 sur 100, souligne l'instance. Ce score correspond à la moyenne des sept indicateurs de conjoncture mesurés par l’enquête: confiance dans l’avenir de son entreprise, confiance dans l’avenir de l’économie, activité au cours des six derniers mois, activité prévisionnelle pour les six prochains mois, emploi, rentabilité et investissement. «Par rapport à l’enquête réalisée au premier semestre 2023, le score global perd 1,8 point, pour une note globale qui chute donc à 48,9 sur 100», reprend-elle. Cette nette dégradation du climat des affaires se lit sur la quasi-totalité des indicateurs conjoncturels».

Au niveau de l'activité, 54% des entreprises répondantes l’ont vu stagner et 27% disent qu’elle a régressé. En outre, 28% anticipent une baisse pour les six prochains mois. S'agissant de l'emploi, seules 18% des entreprises interrogées prévoient de créer des emplois au cours des six prochains mois. 17% anticipent même une diminution de leurs effectifs.

Côté investissement, seulement 14% des entreprises prévoient d’augmenter leurs investissements dans les six prochains mois. 65% affirment vouloir les stabiliser et 21% les diminuer. Enfin, seuls 14% des chefs d’entreprise interrogés prévoient une progression de leur rentabilité. 52% estiment qu’elle va stagner et 34% qu’elle va diminuer (2 points de plus qu’au premier semestre).

«Les entreprises luxembourgeoises subissent de plein fouet le ''deuxième effet de l’inflation'', analyse Carlo Thelen, le directeur de la Chambre de commerce. Elles voient d’abord leur capacité à investir compromise par l’augmentation rapide et importante des taux d’intérêts, décidée par les banques centrales pour contrer l’inflation. Ensuite, si l’indexation salariale a des vertus en période d’inflation modérée, elle constitue un lourd fardeau pour les entreprises dès que les prix s’emballent».

La chambre professionnelle note que la situation de secteurs, la construction, l’Horeca et l’industrie notamment, est «particulièrement préoccupante». Afin de «redonner du souffle» à l'économie luxembourgeoise, elle plaide notamment pour des «mesures fiscales très ciblées» à destination des PME. «Ces mesures pourraient aider les entreprises à attirer et fidéliser les talents, les soutenir dans leurs transitions digitale et environnementale, les encourager à investir et stimuler l’entrepreneuriat», explique l'instance, qui appelle le futur gouvernement à redonner de la compétitivité aux entreprises.