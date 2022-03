Hôtel au Luxembourg : Chambres d'hôtel à vendre au lac de Weiswampach

WEISWAMPACH - Au bord du lac de Weiswampach, l'hôtel Anatura est bâti. Il ouvrira à l'été 2023 et ses chambres sont à vendre...

«Le gros oeuvre est terminé, les châssis sont en train d'être posés». Lancé en novembre 2020, le chantier du futur hôtel Anatura au bord du lac de Weiswampach «respecte les délais, indique Harry Denis, chargé de communication du Groupe Lamy. L'ouverture est prévue à l'été 2023». Le projet Suneo Park a été rebaptisé Anatura Luxembourg, nouvelle marque qui se veut du Groupe «proche de l’environnement et respectueux de la nature». Pour un total de 40 millions d'euros, le complexe touristique englobe l'hôtel, un espace wellness, un centre de séminaire et des activités de loisirs (aquaparc, accrobranche, cable parc). Il n'est pas totalement exclu que des activités démarrent avant l'an prochain.

«La buvette actuelle doit devenir le fun park, le centre d’accueil de toutes les activités qui seront proposées autour des lacs», indique le groupe Lamy. En attendant, les 89 chambres sont... mises en vente. Et selon le groupe, 20% sont déjà parties. Déjà utilisé à l'étranger, le concept de «l'investissement hôtelier» est nouveau au Grand-Duché. Son principe: un particulier peut investir dans une chambre et bénéficie d'avantages fiscaux et est rétribué sur base de l'occupation globale de la résidence hôtelière.