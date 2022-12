Voyage: Chamonix-Mont-Blanc, station des quatre saisons

Depuis le sommet de l’Aiguille du Midi, en suspension sur la vitre du Pas dans le Vide, le regard embrasse une vue époustouflante sur la chaîne du Mont-Blanc, mais il contemple également une merveilleuse aire de jeux. La Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, en France à la jonction de la Suisse et de l’Italie, est un éden pour les amateurs d’activités sportives. Et ce en toutes saisons.

Les sportifs ont l’embarras du choix

En plus d’être la capitale mondiale de l’alpinisme, Chamonix propose tout au long de l’année maintes activités sportives. Le ski peut être pratiqué sur cinq grands domaines: les grands Montets, le domaine de Balme, l’Aiguille du Midi, le domaine des Houches et le domaine Brévent-Flégère. De nombreuses randonnées s’offrent aux amateurs. Certaines incontourna-bles, comme le Lac Blanc, d’autres moins connues et moins fréquentées mais très sympathiques. Grâce à la Vallée du Trail vous découvrirez des parcours balisés pour tous niveaux. Ainsi que des courses mythiques telles que l’UTMB, le marathon du Mont Blanc, le trail des Aiguilles Rouges… Escalade, rafting, parapente raviront les plus téméraires.