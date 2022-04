NBA : Champions en 2020, les Lakers éliminés de la course aux play-offs

Battus à Phoenix, les Lakers ont été éliminés avant même la fin de la saison régulière de NBA, alors qu'ils comptaient parmi les favoris pour le titre.

Anthony Davis et les Lakers sont out.

Les Lakers ont mis la touche finale à leur fiasco cette saison, avec une défaite à Phoenix (121-110) actant leur élimination de la course aux play-offs, mardi en NBA, San Antonio, vainqueur à Denver (116-97), assurant sa place de barragiste à leurs dépens. La lente et inexorable déliquescence du champion 2020, qui ne visait pourtant rien d'autre que la reconquête du titre au début du championnat, avec le recrutement de Russell Westbrook, pour former un «Big 3 aux côtés de LeBron James et Anthony Davis, a donc abouti à leur piteuse élimination.