Action : Chan sur une mission des plus compliquées

Qui aurait pu deviner que sous l’apparence de Bob (Jackie Chan) se cachait un superagent de la CIA? Personne, et surtout pas sa petite amie, Gillian (Amber Valletta), pour qui Bob est prêt à renoncer à ses activités secrètes.

Mais avant, il lui reste une mission, et pas la plus facile, il doit se faire accepter par les trois enfants de la jeune femme…

Toute l'originalité de «Kung Fu Nanny» se base sur cet élément contradictoire: comment et pourquoi un brillant agent de la CIA, maître en arts martiaux qui plus est, peut-il résister aux gros bras, mais être dépassé lorsqu'il s'agit de garder trois mineurs? Jackie Chan n'est jamais aussi crédible que lorsqu'il saute et tape dans le tas. Pour le reste, on reste sur sa faim.