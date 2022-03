Mystère : «Chance, sors l'album ou je viens te chercher»

La star du hip-hop US, Chance The Rapper, devait sortir son album «The Big Day» ce vendredi. Mais le disque tant attendu n'est toujours pas arrivé. Les fans s'impatientent...

Ce vendredi devait être «le grand jour», celui du retour sur le devant de la scène d'un des rappeurs les plus doués de notre temps. Chance The Rapper, auteur de «Coloring Book» (2014) et de «Acid Rap» (2013), deux pièces majeures du hip-hop des années 2010, devait dévoiler «son premier album officiel» (les autres étant considéré comme des mixtapes) ce vendredi: «The Big Day».

Sauf que voilà, les fans qui se sont connectés sur les plateformes de streaming ont constaté avec regret (et effroi pour certains) l'absence du disque si attendu. Un report surprenant. Bon client pour les médias, l'artiste de Chicago s'était rendu chez Jimmy Fallon pour dévoiler la semaine dernière la date et le titre de l'album. Le tout accompagné d'une mise en scène cocasse très américaine.

D'autres n'ont pas hésité à blâmer Kanye West, avec qui le rappeur de 26 ans a collaboré pour cet album, et coutumier de ce genre de contretemps. Chance The Rapper s'est fait étonnement discret sur les réseaux sociaux, ces dernières heures, ne donnant aucune précision sur le report de l'album.

En attendant d'en savoir davantage, la tracklist a d'ores et déjà été révélée. Les plus impatients pourront passer leur temps à l'étudier ou se déporter sur le premier album de la nouvelle pépite du rap US, YBN Cordae, qui comporte un featuring avec... Chance The Rapper.