Aux Etats-Unis – Chance the Rapper prendra les rênes de «Punk'd»

Aux États-Unis : Chance the Rapper prendra les rênes de «Punk'd»

Quibi a choisi le rappeur pour présenter la nouvelle version de l'émission de caméra cachée.

Si l'Américain de 26 ans a commencé sa carrière dans la musique, comme son nom d'artiste l'indique, il est de plus en plus présent à la télévision et sur les services de vidéo à la demande. Après être apparu à plusieurs reprises en 2017 et 2018 dans «Wild 'N Out», sur MTV, et avoir fait partie du jury du télécrochet de Netflix, «Rhythm + Flow», Chance the Rapper sera présent cette année dans le reboot de «Punk'd» que proposera la plateforme de vidéo mobile Quibi.