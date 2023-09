Changement climatique: La Californie poursuit des géants du pétrole

La Californie a engagé vendredi des poursuites contre cinq des plus grosses compagnies pétrolières du monde. Elle les accuse d’avoir causé des millions de dollars de dégâts et trompé l’opinion en minimisant les risques pour le climat dus aux énergies fossiles, a rapporté le New York Times. Cette action en justice fait suite à de nombreuses autres initiées par des villes, comtés et États américains contre des intérêts liés aux énergies fossiles en raison de leur impact environnemental.