Au Luxembourg: Changement d'heure, oui, économies d'énergie, non

Le soir tombe plus tôt après le passage à l'heure d'hiver.

Croire que le changement d'heure programmé dimanche (à 3 h, il faudra reculer les aiguilles d'une heure) et le passage à l'heure d'hiver vont de pair avec des économies d'énergie relève en effet de l'utopie. Et ce, quand bien même les origines de cette pratique semestrielle remontent au cœur des années 70, au lendemain du premier choc pétrolier, avec l'objectif avoué d'économiser une énergie devenue soudain un bien des plus précieux.