Football – Chanot: «Je n'ai dormi que six nuits à la maison depuis début janvier»

Maxime Chanot voyage beaucoup, depuis le début de l'année. Foto: Ben Majerus /sportspress.lu

Depuis plusieurs années vous êtes la seule certitude absolue en défense centrale, posez-vous la question de savoir avec qui vous allez jouer avant chaque rencontre?

Ce serait un peu présomptueux de dire que je vais jouer chaque match. Être bon en club n'est pas le seul paramètre, il faut aussi performer en équipe nationale. Toute la philosophie de l’entraîneur passe par la remise en question et ne pas se reposer sur ses lauriers. Pour être honnête, je ne sais même pas si je vais jouer demain (vendredi), je ne le saurai que ce soir. Je pense que c’est important pour le groupe qu’aucun joueur n’ait une place assurée dans le onze.

Qu’est-ce que ça vous fait d’avoir été sacré champion des États-Unis trois mois après?

C’est plaisant, on joue au football pour vivre ces moments. Ça a été un bel aboutissement. Après sept ans, je suis le joueur le plus ancien au club. Au fil des saisons nous avons connu des désillusions donc c’est quelque chose de très fort. Petit à petit, on en prend conscience, mais vous êtes vite ramenés à la réalité car le championnat a repris. Maintenant c’est une nouvelle saison et on doit passer à autre chose.

Est-ce que ce titre a eu un impact sur votre jeu et la façon d’aborder certains matches?

Je ne suis pas sûr que ça influence mon jeu. Ça ne change pas la personne que je suis, mais lorsque je regarderai ma carrière dans quelques années, je serai très fier de dire que j’ai pu remporter ce trophée.

Est-ce que quelque chose a changé quand vous vous promenez à New-York?

On me reconnaît un peu plus à New-York (rires).

Avec la Ligue des champions de la CONCACAF vous voyagez un peu plus, est-ce que cela se ressent physiquement?