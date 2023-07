«Je me fous de savoir que c’est pour la promo»: Halle Bailey attaquée par son chéri

Tout n’irait pas aussi bien entre Halle Bailey, star de «La petite sirène», et DDG que ce qu’ils montrent sur les tapis rouges et disent en interview. Du moins si l’on en croit l’interprétation faite par les internautes de «Famous», le dernier titre en date du rappeur de 25 ans. Et il est difficile de leur donner tort.

Dans cette chanson, mise en ligne le 14 juillet, l’artiste semble en effet s’adresser directement à sa compagne de 23 ans et les phrases qu’il prononce ne sont pas vraiment celles d’un homme totalement satisfait de sa relation amoureuse. «Tu tournes un nouveau film et tu embrasses des mecs. Tu sais que je t’aime énormément. Je me fous de savoir que c’est pour la promo, pourquoi vous vous tenez la main sur la photo? Tu sais que je n’ai pas confiance en moi, c’est un non», rappe-t-il. En mai 2023, lors de la première de «La petite sirène» à Londres, Halle et Jonah Hauer-King, l’interprète du prince Éric, avaient pris la pose main dans la main pour les photographes.