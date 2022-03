Chantal Sébire a été retrouvée morte

Elle disait être à bout. Atteinte d'une tumeur défigurante, cette mère de trois enfants avait relancé le débat sur l'euthanasie.

La femme de 52 ans, défigurée par la maladie, souffrait le martyre autant physiquement que psychologiquement. «Aujourd’hui, je suis allée au bout de ce que je peux supporter et mon fils et mes filles n’en peuvent plus de me voir souffrir», avait-elle avoué le 27 février.