Chine /Canada : Le chanteur Kris Wu, star en Chine, condamné pour viol

L’artiste de 32 ans a été condamné à «onze ans et six mois d’emprisonnement pour viol», selon le jugement du tribunal du district de Chaoyang à Pékin, qui a ajouté qu’il «était aussi condamné à un emprisonnement d’un an et dix mois pour le crime de réunion de personnes en vue de commettre l’adultère» et serait expulsé à l’issue de sa peine.