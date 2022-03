Chanteur et parolier, c’est un métier

Comme le prouve le dernier clip de Secret Story 2. Paroles et mise en scène des habitants de la maison de secrets… On vous laisse découvrir le chef d’œuvre…

Il faut bien les occuper pour éviter qu’ils se tournent les pouces toute la journée. Dans la maison, pas de travailleurs qui se lèvent tôt pour jongler avec le métro boulot dodo. Alors la production a eu la «bonne» idée de demander aux habitants de concocter une chanson sur le générique de l’émission et de mettre en scène le clip eux-mêmes… Et grâce aux paroles, on apprend que «le mot d’ordre cette année, c’est solidarité», ben voyons, quand on vous disait que les «chanteurs» racontaient n’importe quoi…