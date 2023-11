Chanteuse israélienne: Noa «n'a pas peur» mais doit annuler ses concerts en Europe

«Les promoteurs de la tournée m'ont informée qu'ils pensaient que mon groupe et moi ne serions pas en sécurité pour jouer en Europe», indique l'interprète de «I don't know» et de «Vivre» («Notre Dame de Paris») sur les réseaux sociaux. «J’étais très heureuse de venir ici, car il est très important pour moi de chanter pour la paix ces jours-ci». Elle devait se produire notamment à Hem, dans le nord de la France, et à Nancy, le 24 novembre.

Il y a quelques jours, elle se souvenait du jour de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, le 4 novembre 1995: «Il a été assassiné il y a 28 ans, aujourd’hui. J’étais là, en train de chanter pour la paix, juste avant que la paix ne soit abattue d’une balle dans le dos. Et je suis toujours là, et je chante toujours pour la paix». Elle avait notamment participé à l'Eurovision au côté de la chanteuse palestinienne Mira Awad en 2009, avec la chanson «There Must Be Another Way».