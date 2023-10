Chantier au Luxembourg: La galère sur l'autoroute A3 programmée jusqu'en 2028

Le chantier en cours se terminera dans un an. Mais la galère ne sera pas finie pour autant.

L'actuel chantier d'élargissement de deux à trois voies de l'autoroute A3, entre Berchem et la Croix de Gasperich, est censé se clôturer «au troisième trimestre 2024», au dire du ministre de la Mobilité, François Bausch. Mais les automobilistes usagers n'en auront pas fini pour autant avec la galère.

C'est qu'en effet, l'élargissement à trois voies concernera, à terme, toute l'autoroute, jusqu'à la frontière française. Ainsi, le chantier sur le tronçon Livange-Bettembourg devrait débuter dans la foulée, fin 2024 et durer «jusqu'à l'automne 2028», selon les Ponts et Chaussées. «Mais le phasage des travaux est très complexe», avance prudemment le ministre de la Mobilité. Lequel ajoute que «les travaux sur les premiers lots sont déjà en cours».

Des échéances en 2024

Mais avant cela, «la mise en place de la nouvelle passerelle à gibier à hauteur de Zoufftgen sera terminée au printemps 2024», annoncent les Ponts et Chaussées. En parallèle, «le remplacement de la passerelle cycliste/piétonne à proximité du château d'eau de Bettembourg est aussi prévu pour le printemps 2024», informe François Bausch. Et c'est également «au printemps 2024 que sera créé un nouveau bassin de rétention d'eau le long de la N13 à Bettemboug, en marge du chantier sur l'A3», précisent les Ponts et Chaussées.