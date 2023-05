Le Luxembourg en bref: La convention collective renouvelée pour les 350 salariés de Kronospan

En 2022, le Centre pour l’égalité de traitement (CET) a traité 240 dossiers et 109 ont pu être résolus. 48 cas avaient comme motif de discrimination l’origine ethnique, 38 le handicap et 32 le sexe. Le CET a aussi analysé systématiquement les offres d’emploi et en a recensé 79 qui ne respectaient pas l’égalité de traitement (77 par rapport au sexe).