Chantiers au Luxembourg: Des bandes d’arrêt d’urgence bientôt élargies sur nos autoroutes

Les axes routiers menant à Luxembourg-Ville, qui sont les plus empruntés, vont connaître des réorganisations dans les années à venir pour y faciliter le trafic. Le Plan national de mobilité 2035 prévoit notamment une priorisation des bus et des covoitureurs. Pour cela, la bande d’arrêt d’urgence sera élargie sur les portions de contournement autoroutier. Cela sera le cas sur l’A4 en provenance d’Esch-sur-Alzette, sur l’A3 (Bettembourg), l’A6 (Arlon) et l’A1 (Grevenmacher).