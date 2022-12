Un Nice-Genève mouvementé: Chaos à bord, couple viré par la police et vol annulé

«Était-ce proportionné d’annuler un vol pour ça? Les gens bossaient le lendemain!» Une passagère du vol Nice-Genève d’EasyJet disait son dépit, lundi matin, après avoir à peine dormi et enfin atterri sur l'aéroport suisse. Elle devait voyager dimanche soir. Mais un conflit portant sur un bagage s’est envenimé à tel point que l’appareil a pris trop de retard pour décoller.

La police, elle, explique que, «dans l’avion, c’est le commandant de bord le roi», et que ce dernier a refusé de décoller avec ce couple.

Dispute à cause d’un bagage

Les témoins et les images indiquent que les jeunes gens se sont embrouillés avec le personnel au sol, à propos d’un bagage pour lequel ils refusaient de payer une taxe. Les tours sont montés et le conflit s’est poursuivi dans l’avion, jusqu’à son épilogue musclé et tardif.