Thalys : Chaos dans les gares après le heurt d'un animal

La situation revenait progressivement à la normale samedi pour la circulation des Thalys entre la France et la Belgique, interrompue vendredi à cause d'un choc avec un animal.

Entre 700 et 800 personnes ont ainsi passé la nuit à Bruxelles-Midi dans le Thalys, selon la porte-parole. D'autres ont fait de même à Paris, mais Thalys et la SNCF -son actionnaire majoritaire- étaient samedi incapables de dire combien.

«Manque de communication»

Dans la matinée, les trains accusaient entre 10 et 50 minutes de retard Gare du Midi à Bruxelles, a constaté l'AFP sur place. Deux passagers belges, Sarah Duray et son mari, arrivaient de Paris, où ils ont dû passer la nuit à l'hôtel, à la suite de l'annulation de leur Thalys vendredi soir.

Annonces en français

«Ce qui est frustrant c'est que Thalys n'a pas donné d'informations. Qu'il y ait un problème de train, OK. Mais les employés sur place disaient des approximations», se plaint Thimothé, un étudiant en école de commerce de 23 ans voyageant debout depuis le changement à Bruxelles. «C'est honteux, on paye super cher et on a une prestation inadmissible. Le niveau de médiocrité est extrême!»