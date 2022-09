Fête médiévale à Dudelange: «Chaque année, je viens faire le plein d'hydromel»

Une ambiance médiévale très conviviale. Une nouvelle fois, la ville de Dudelange ne s'est pas trompée en réunissant des milliers de visiteurs pour sa traditionnelle fête médiévale. Malgré les potentielles pluies, une très large foule est passée entre les gouttes pour profiter pleinement des éclaircies. Pour s'éclater pleinement durant deux jours, samedi et dimanche, un pass à 15 euros était proposé par les organisateurs et c'était gratuit pour les moins de 12 ans.

Français domicilié à Luxembourg-Ville, Kevin n'a pas hésité à rejoindre Dudelange pour l'occasion. «On cherchait une activité pour les enfants», nous a-t-il confié, «et on s'est dit que ce serait le bon moment pour faire découvrir le Moyen-Âge à Gustave, Théophile et Salomé. C'était une première pour nous, mais on reviendra et on en parlera autour de nous. Il y a beaucoup de monde et c'est chouette de croiser des gens déguisés en costumes d'époque. L'ambiance est très festive».