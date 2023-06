Cybersécurité au Luxembourg: «Chaque client est visé par 30 tentatives d'attaque par mois»

Tango, qui fête cette année son 25e anniversaire, a lancé l’été dernier l’option «Net Protect», pour laquelle l’opérateur, qui revendique 280 000 clients, fait figure de pionnier. L’innovation a été développée pour lutter contre la recrudescence des arnaques en ligne, par mail, SMS et sur des sites Internet. «Net Protect» promet de détecter et de bloquer les sites malveillants, les tentatives de phishing et les virus et logiciels espions.

«En moyenne, chaque client est visé par 30 tentatives d’attaque chaque mois», explique Luis Camara, Chief Consumer Market Officer chez Tango. Il faut débourser 1,98 euro par mois pour s’assurer les services de cette option, qui ne nécessite aucune installation sur l'appareil. Tout est géré par les services de l’opérateur. Selon Tango, de plus en plus de clients rapportent régulièrement des cas de tentative de fraude.

«Les techniques des hackers sont de plus en plus élaborées et pour Monsieur Tout-le-monde et même les professionnels, il est de plus en plus dur de distinguer les arnaques», ajoute Luis Camara.