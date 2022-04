Conseil de l'Europe : Chaque détenu devrait jouir d'au moins 4 m²

Le Conseil de l'Europe a appelé jeudi à fixer un nombre «plafond» de détenus dans chaque prison et à développer les mesures alternatives à la détention.

Le CPT fait état d'une «densité carcérale» qui a diminué en moyenne en Europe entre 2020 et 2021, passant de 91 à 85 détenus pour 100 places, en raison notamment des mesures sanitaires prises lors de l'épidémie de Covid-19 et de la baisse de l'activité judiciaire liée aux confinements.

Le Luxembourg parmi les bons élèves

Au 31 janvier 2021, le Grand-Duché comptait 557 détenus pour 711 places (597 au Centre pénitentiaire de Luxembourg et 114 au Centre pénitentiaire de Givenich). 95% des prisonniers étaient des hommes, dont la moyenne d'âge était de 38,2 ans. 316 étaient des prisonniers jugés qui purgeaient leur peine. 10% ont écopé d'une peine de moins d'un an, un tiers d'une peine entre un et trois ans, 17% entre 10 et 20 ans et près de 10% de plus de 20 ans.