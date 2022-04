Au Luxembourg - Chaque étudiant boursier gagnera 92 euros en plus à la rentrée

«On a retenu un système qui soutient tous les étudiants face à l'augmentation du coût de la vie», note-t-il. Ainsi la bourse de base, qui s'élève en 2021/2022 à 1 050 euros, va progresser de 92 euros à partir de la rentrée prochaine. Des augmentations sont également prévues pour les bénéficiaires de la bourse de mobilité (+134 euros à 1420 euros), de la bourse sociale (+64 à +215 euros pour atteindre 352 à 2 210 euros) et de la bourse familiale (+12 euros à 274 euros). En outre, la majoration annuelle qui peut être allouée à des étudiants se trouvant dans une situation grave et exceptionnelle et étant confrontés à des charges extraordinaires sera doublée et passera de 1 000 euros à 2 000 euros.