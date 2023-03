Luxembourg-Ville: Chaque habitant de la capitale consomme en moyenne 161 litres d'eau par jour

«Une prise de conscience», selon la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer. «La consommation moyenne d'eau potable des habitants a sensiblement diminué» entre 2012 et 2022, affirme-t-elle. De 196 litres par jour en 2012, elle est en effet passée à 161 litres par jour en 2022, soit une baisse de 17,9%. Globalement, la consommation d'eau de la ville de Luxembourg a augmenté de 7,4% en 10 ans, période pendant laquelle la population a crû de 32,3%. «L'eau est vraiment une matière exceptionnellement importante pour nous tous, il faut vraiment la ménager et l'épargner», a ajouté la bourgmestre.

L'année dernière, la ville de Luxembourg a consommé un peu plus de 8 millions de mètres cubes d'eau, un chiffre stable par rapport à l'année d'avant, selon les chiffres du bilan annuel du service Eaux de la capitale, publiés lundi. Sur ce total, 63,2% provenait des sources de la ville et 36,3% du Barrage de la Haute-Sûre. La ville compte «72 sources, mais il n'y en a qu'une quarantaine qui sont opérationnelles, parce que nous avons eu une bactérie ces dernières années et nous avons dû stopper la production d'une trentaine de sources» rappelle l'échevine en charge, Simone Beissel.

Plus de 3 600 analyses en un an

La qualité de l'eau est contrôlée très régulièrement, avec un total de 3 645 analyses effectuées sur l'année dernière. «C'est beaucoup plus que la loi nous oblige à faire, parce que nous voulons fournir une eau d'excellente qualité» aux habitants. Une mesure aussi pour donner confiance aux habitants venant de pays où l'eau potable est un bien rare. Les autorités communales ont d'ailleurs distribué dans les boites aux lettres une carte qui recense, quartier par quartier, la provenance et la qualité des eaux. Si certaines sources présentent des eaux avec du nitrate ou du métazachlore, l'eau qui arrive au robinet est de bonne qualité, grâce notamment à la filtration à charbon qui «s'avère très efficace», pointe la ville.

Cette eau est amenée jusqu'au robinet des habitants et travailleurs dans la capitale par un réseau de 691 kilomètres de canalisation, dont 120 km ont été rénovés en 2022 et 2 280 mètres ont été reconstruits, de même que 242 branchements. C'est le service canalisation qui gère tout ça. Et il ne chôme pas. «Nous sommes en train de faire la rénovation de la grande station d'épuration de Beggen, qui passe de 110 000 équivalents habitants à 450 000» histoire d'avoir de la marge, indique Simone Beissel. «Nous avons eu 15 millions de mètres cubes d'eaux usées traitées», ajoute-t-elle. Bassins d'orage, station de pompage, canalisation… Le service est actif en permanence et a été doté en 2022 d'un budget de 44 millions d'euros. Le service des eaux, lui, a eu droit à 34,1 millions d'euros.