Dans le monde : Chaque jour, 20 000 mineures accouchent

Quelque 7,3 millions de jeunes filles de moins de 18 ans accouchent par année. Un problème mondial.

Dans son rapport annuel sur l'état de la population mondiale, l'agence de l'ONU s'alarme du fait que ce problème ne diminue pas, avec des conséquences néfastes pour la santé et sur le plan social. Des augmentations du nombre de grossesses chez les adolescentes sont constatées en particulier en Amérique latine et aux États-Unis.

Les grossesses précoces sont les plus fréquentes en Afrique subsaharienne, dans des pays comme le Tchad, le Niger, le Mali, ainsi qu'en Asie du Sud (Bangladesh et Inde). En Afrique de l'Ouest et centrale, le pourcentage des accouchements de filles de moins de 15 ans est le plus élevé, soit 6%.