Comment réagir?: Chaque jour, quatre personnes font un AVC au Luxembourg

LUXEMBOURG – L'accident vasculaire cérébral (AVC) peut être mortel ou avoir «des conséquences parfois graves et irréversibles». Comment réagir au plus vite?

L'accident vasculaire cérébral (AVC) touche en moyenne, chaque jour, quatre personnes au Luxembourg, «avec des conséquences parfois graves et irréversibles pour les personnes concernées et leurs familles», alerte ce vendredi la ministre de la Santé, Paulette Lenert. Le Grand-Duché s'associe à la Journée mondiale de l'AVC, qui se tiendra ce samedi 29 octobre, avec l'un des principaux objectifs: l’importance et l’urgence de la prise en charge immédiate des victimes, dès les premiers symptômes.

Mais quels sont ces symptômes? «Confusion mentale, problèmes d’élocution, trouble de la compréhension, vertiges, parésie ou paralysie d’une partie du corps ou d’un membre», énumère le ministère. L'AVC, ou attaque cérébrale, survient lorsqu’un vaisseau sanguin du cerveau se rompt ou est obstrué par un caillot. L'intervention rapide de l'entourage est donc essentielle.

L'hôpital se prépare dès que vous appelez le 112

«Chaque seconde qui passe est cruciale», insiste la ministre de la Santé. Depuis le mois de juin dernier dans le pays, dès qu’une personne appelle le 112 pour un AVC, l'hôpital est directement averti afin que le personnel et le matériel soient prêts lors de l’arrivée de la victime. «Les maladies de l’appareil circulatoire sont la première cause de mortalité au Luxembourg», rappellent les autorités, qui parlent de 215 décès sur l'année 2020. C'est aussi la première cause de handicap acquis.

De multiples facteurs peuvent provoquer un AVC, et selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l‘hypertension artérielle constitue le premier d'entre eux pour les attaques cérébrales. Au Luxembourg, selon les derniers chiffres, «près de 15% de la population déclare avoir de l’hypertension», et «29% des personnes âgées de 55 ans et plus».

Un outil de dépistage, pour évaluer le risque d’AVC, est disponible ici.

Appliquez la technique «FAST» en cas d'AVC F: Face = visage: Demandez au patient de sourire. Le sourire est-il asymétrique? A: Arms = bras: Demandez-lui de lever des deux bras. Un des deux bras tombe? S: Speech = parole: Faites-le parler ou répéter une phrase simple. A-t-il du mal à parler ou à articuler? T: Time = temps: Si le patient présente l’un de ces signes, appelez immédiatement le 112!