E-sport: Chaque point compte dans la toute nouvelle ligue de «R6S»

L’adage est bien connu: «c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes». Et cette suite du déjà culte Overcooked 1er du nom, en est la preuve. Voici un titre supérieur à son précurseur. Au menu de ce party game, speed et délirant: des recettes de plus en plus compliquées dans des décors de plus en plus instables et farfelus. Sachez qu’il y a 8 niveaux secrets et pas moins de 24 chefs à débloquer. Du «all you can play» à volonté. Et des parties de fous rire assurées au menu.