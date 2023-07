«Chaque résident doit pouvoir créer son entreprise en cinq jours»

6,93 jours. C'est la durée moyenne de traitement des demandes d'autorisation d'établissement d'entreprises, enregistrée en 2022. Elle était encore de 9,8 jours en 2020 et de 8,6 jours en 2021. «Nous avons développé la digitalisation des procédures, nous avons augmenté les effectifs et nous avons mis en place des systèmes plus performants», explique Lex Delles, qui a présenté ce mercredi le bilan 2022 de la Direction générale des classes moyennes.