Environnement au Luxembourg: Chaque résident n'utilise plus que 26 sacs plastique par an

En 2018, un peu plus de 77 millions de sacs plastique ont été utilisés au Luxembourg, soit plus de 110 par habitant, selon des données Eurostat. Deux ans plus tard, le nombre est tombé à environ 17,4 millions, soit 26 sacs par habitant. Ce qui fait de notre pays un des meilleurs élèves de la classe européenne en la matière avec l'Autriche (25), la Pologne (20), le Portugal (17) et la Belgique, championne toute catégorie avec seulement 10 sacs plastique par habitant.

À l'inverse, les Lituaniens utilisent encore près de 300 sacs plastique par an, les Tchèques plus de 250 et les Lettons près de 230. Les Français et les Allemands utilisaient encore respectivement 70 et presque 45.